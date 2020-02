Sulla prima pagina del Corriere Milano c'è spazio per Inter e Milan e per lo stadio San Siro. "Stadio, i club anticipano i pagamenti" scrive il quotidiano. Nel piano economico presentato a suo tempo da Milan e Inter le due squadre avrebbero cominciato a versare nelle casse del Comune il corrispettivo dopo il trentaduesimo anno. Invece ieri le due squadre si sono rese disponibili a pagarlo 'dall’anno zero', ossia da subito.