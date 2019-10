Corriere Roma: "Arbitro inventa rigore, Roma derubata"

© foto di stefano tedeschi

Il Corriere Roma titola oggi sulla partita di Europa League pareggiata ieri dai giallorossi: "Arbitro inventa rigore, Roma derubata". È finita di nuovo con la Roma che, davanti al proprio pubblico, vede sfuggire di mano una vittoria. Era capitato con il Cagliari, con il gol annullato a Kalinic; è successo di nuovo ieri sera in Europa League: in vantaggio con una rete di testa di Zaniolo, il pareggio del Borussia Moenchengladbach è arrivato in pieno recupero su un calcio di rigore fischiato dall’arbitro scozzese Collum per un inesistente fallo di mano di Smalling, che invece ha colpito il pallone in pieno volto. Come col Cagliari, dopo il fischio finale Fonseca si è ritrovato faccia a faccia a discutere con il direttore di gara, ma stavolta ha usato toni più morbidi rispetto a quanto fatto con Massa.