Corriere Roma: "Dzeko tiene in vita i giallorossi per il sogno Champions"

"Roma, quanti brividi. Ma Dzeko la tiene in vita per il sogno Champions" scrive il Corriere Roma in prima pagina, quest'oggi. Spazio alla vittoria dei giallorossi, in rimonta per 2-1, contro la Sampdoria. Il capitano giallorosso è ripartito con una doppietta - i gol con la maglia della Roma sono 104, quelli in stagione 17 (14 in campionato e 3 in Europa League), quelli alla Sampdoria 6, compreso uno in Coppa Italia.