Corriere Roma: "Florenzi in prestito alla Fiorentina per sei mesi"

© foto di stefano tedeschi

Nella sezione sportiva del Corriere di Roma troviamo il titolo: "Florenzi in prestito alla Fiorentina per sei mesi". Contro la Spal è sceso in campo in quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita all’Olimpico con la maglia della Roma. Niente è ancora definito, anche se gli abbracci e i tweet dei compagni potrebbero far pensare al contrario, ma che Florenzi non sia felice di essere considerato solamente "un’opzione" è normale, nell’anno che porta agli Europei, che rischierebbe di perdere facendo panchina nella Roma. La squadra che ha manifestato maggiore interesse per Florenzi è la Fiorentina, che è anche la sua destinazione preferita rispetto a Cagliari, Lione e Siviglia. L’ipotesi è di un prestito di 6 mesi, con diritto di riscatto di almeno 20 milioni, cifra che per la Roma sarebbe tutta plusvalenza.