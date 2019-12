© foto di stefano tedeschi

In taglio basso di prima pagina il Corriere di Roma titola: "Friedkin, così la nuova era giallorossa". Proprietà nuova e manager "vecchi". La Roma che nelle prossime ore passerà ufficialmente dalle mani di James Pallotta a un altro statunitense, il magnate texano Dan Friedkin, vedrà al vertice Ryan, figlio di Dan, al momento l’unico nuovo ingresso certo nel club. Conferme per l’a.d. Fienga, il d.s. Petrachi e i dirigenti Zubiria e De Sanctis. Già avviati contatti per far tornare a Trigoria Daniele De Rossi.