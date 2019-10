Corriere Roma: "Lazio beffata dal Celtic"

© foto di stefano tedeschi

La Lazio torna dalla trasferta al Celtic Park con tanto rammarico e zero punti in tasca. Il Corriere Roma oggi in edicola titola: "Lazio beffata dal Celtic". Uno stadio mitico come il Celtic Park sarebbe stato il teatro perfetto per la favola di Manuel Lazzari. Ma il lieto fine non c’è stato. Anzi, il finale è stato amarissimo: perché se il pareggio, a un certo punto della partita, poteva addirittura andare stretto alla Lazio, la sconfitta è una punizione immeritata e pesantissima. Per la classifica, ma anche per come è arrivata: Jullien lasciato solissimo, libero di colpire a centro area e di far esplodere uno stadio che la Lazio non aveva sofferto, peccando però (come spesso accade) di scarso cinismo.