Corriere Roma: "Lazio, folle rimonta nel recupero"

© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Roma titola oggi in prima pagina: "Lazio, folle rimonta nel recupero". Aveva talmente tanta voglia di vincere, soprattutto dopo il pareggio di Luis Alberto, che nel recupero Simone Inzaghi si è persino messo a fare il raccattapalle per velocizzare il gioco. Aveva capito che la sua Lazio poteva fare un’impresa e centrare così l’ottava vittoria di fila e il gol di Caicedo non ha fatto altro che confermare quello che il tecnico pensava e pensa: sognare si può.