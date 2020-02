vedi letture

Corriere Roma: "Lazio, la rivincita delle riserve"

Il Corriere di Roma oggi in edicola titola in taglio basso di prima pagina: "Lazio, la rivincita delle riserve". Non sono più il limite della Lazio, ma da qualche tempo una vera e propria risorsa per la squadra di Simone Inzaghi. Le riserve si stanno prendendo una grande rivincita: da Marusic a Cataldi, determinanti domenica scorsa nella vittoria a Marassi contro il Genoa grazie a due splendidi gol, fino a Patric, la sorpresa Vavro (che due giorni fa ha degnamente sostituito Acerbi) e lo stesso Jony. La Lazio, insomma, sta dimostrando di saper vincere anche senza i titolari.