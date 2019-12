© foto di stefano tedeschi

"La rivoluzione di Lotito", è il titolo con cui il Corriere di Roma apre la sua sezione sportiva a proposito della Lazio. Dietro alla crescita della Lazio, entrata ormai nell’élite del calcio italiano (lo dicono i trofei recenti e la posizione in classifica, oggi i tifosi saranno a Formello per festeggiare la Supercoppa), non ci sono solo le intuizioni di Tare e il lavoro di Inzaghi. C’è anche – e ha un peso rilevante – il mutato atteggiamento di Lotito, che è sempre stato un proprietario attento al bilancio, ma ha talvolta forzato la mano nella gestione dei calciatori e nei rapporti contrattuali con loro. A pagarne le conseguenze è stata la squadra, che non è mai riuscita a compiere il salto di qualità. Adesso non è più così. Lotito è pronto a cedere i suoi campioni di fronte a offerte se non indecenti, comunque elevatissime, ma nel caso in cui queste non arrivino li lega alla Lazio con contratti di assoluto rilievo. E questo determina un miglioramento netto nella qualità dell’organico, che non perde – in un modo o nell’altro – i calciatori migliori.