© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna del Corriere Roma titola sui biancocelesti: "Lazio, una chance per Vavro nel ruolo giusto. Tutti si aspettavano di più da Denis Vavro. Lotito molto di più. Anche perché ha pagato una cifra alta per lo slovacco. Anzi, altissima per le sue abitudini: 11 milioni di euro più uno di bonus. È tra gli investimenti più elevati che il presidente abbia mai fatto e terzo difensore più caro dopo due mostri sacri: Jaap Stam e Sinisa Mihajliovic. Vavro ha giocato poco e, quando è stato impiegato, non ha mai davvero convinto. Domani sera, nell’infuocata sfida del Celtic Park (la Lazio sarà seguita da 1.500 tifosi), lo slovacco dovrebbe giocare centrale, la posizione abitualmente occupata da Acerbi, che sarebbe in questo modo spostato a sinistra, con Bastos a destra.