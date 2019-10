Corriere Roma, parla Fonseca: "Ad Udine non riposa nessuno"

© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Roma oggi in edicola titola così sui giallorossi, riprendendo le parole di mister Fonseca: "Ad Udine non riposa nessuno". Paulo Fonseca scherza ma non troppo, alla vigilia della partenza per Udine, dove questa sera (fischio di inizio alle 21, arbitra Irrati) la formazione giallorossa è chiamata a dare continuità alla vittoria di domenica scorsa contro il Milan. Il tecnico portoghese recupera Kluivert, che ha scontato la squalifica, e Cengiz Under, che ritorna nella lista dei convocati dove mancava da Lazio-Roma del 1 settembre.