Ampio spazio in prima pagina e poi nello sport al ritorno del Cesena in Serie C a un anno da fallimento sul Corriere Romagna che titola: “Il Cesena sale in Serie C. Stasera la festa in piazza”. “Scortati da 1200 tifosi i bianconeri pareggiano a Giulianova e chiudono al 1° posto. - si legge ancora all’interno - Stasera prima la cerimonia in comune poi la festa promozione in piazza della libertà”.