Corriere Romagna sul Cesena: "Modesto come Bersellini"

“Bersellini e Modesto. A 37 anni in un Cesena fresco di promozione”, così titola nelle pagine sportive il Corriere Romagna che fa il parallelo fra l’ex tecnico, anche dell’Inter, e il neo arrivato. “Lo scenario in panchina ricorda quello dell’estate 1973. - si legge ancora – Il più giovane allenatore dei bianconeri rimane Osvaldo Riva, subentrato in B a 32 anni nel ‘68-69”.