Corriere Torino: "Al Filadelfia torna Longo"

© foto di stefano tedeschi

"Al Filadelfia torna Longo", titola il Corriere di Torino oggi in edicola. A volte sciogliere un contratto è più complicato di quanto sembri. Ma serve solo quello a Moreno Longo per sedersi sulla panchina del Torino. Legato da un vincolo con il Frosinone, che aveva portato a una storica promozione nel 2018, il tecnico torinese aspetta solo il via libera del club ciociaro e della federazione per firmare il contratto che lo legherà al Torino sino al termine della stagione. Ha accettato subito e senza riserve, Longo, la proposta che gli ha fatto Urbano Cairo nella notte tra domenica e lunedì. Guidare (con il suo vice, Dario Migliaccio) il Torino nelle prossime 16 giornate. Il futuro, si vedrà.