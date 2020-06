Corriere Torino: "Allarme Baselli, il Toro è in ansia"

Il Corriere Torino dedica spazio in prima pagina al ko di Daniele Baselli. "Allarme Baselli, Toro in ansia" scrive il quotidiano. Noie al ginocchio destro per il centrocampista granata che torna a preoccupare il club granata. Stop nel weekend, oggi l’esito degli esami. Per il calciatore del Toro si parla addirittura di stagione a rischio.