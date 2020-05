Corriere Torino "'Arthur, felice al Barça': la mamma dice no alla Juve"

vedi letture

Spazio al calciomercato nella sezione sportiva del Corriere Torino, in edicola oggi. "'Arthur, felice al Barça': la mamma dice no alla Juve" scrive il quotidiano torinese. I genitori non vanno giù ai bianconeri che devono fare i conti con la mamma-agente di Rabiot. Ora anche il no al trasferimento da parte della madre del centrocampista del Barcellona. Ma si tratta ancora.