"Baselli si ferma, il Toro in allarme": così il Corriere Torino a pagina 14 della sua edizione odierna. Nuovo stop per il centrocampista, ormai a un passo dal rientro e convocato sabato scorso contro il Sassuolo (ieri ha interrotto la partitella per un problema muscolare e ha abbandonato la seduta). Mazzarri perde ancora il numero 8: contro l’Atalanta gli resta il centrocampo che ha battuto il Bologna, ovvero Lukic e Meitè interni nel 3-4-2-1.