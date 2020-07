Corriere Torino: "Belotti segna ancora, il Toro respira"

"Belotti segna ancora, il Toro respira" scrive il Corriere Torino in prima pagina quest'oggi, commentando il successo in rimonta dei granata sul Brescia, con il punteggio di 3-1. Il capitano a segno per la quinta gara consecutiva: Brescia ribaltato, respira Longo. A segno tutto il tridente: in gol anche Simone Verdi e Simone Zaza.