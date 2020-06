Corriere Torino: "Belotti spacca la porta, il Toro torna a vincere"

Sul Corriere Torino ampio risalto al successo del Torino contro l'Udinese. "Belotti spacca la porta, il Toro torna a vincere" scrive il quotidiano torinese in prima pagina. Era uno spareggio. E il Toro l’ha vinto. Con la testa, come chiede Longo, e con un cuore grande così. Assist di Edera e sinistro di Belotti per una vittoria che è aria fresca per i granata. Il capitano festeggia la doppia cifra (10 reti) anche quest’anno, Sirigu le 100 in A col Toro.