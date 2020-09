Corriere Torino: "Benedette nazionali"

Il Corriere di Torino ringrazia lo stop per le nazionali, in ottica bianconera, titolando: "Benedette nazionali". Le buone notizie per Pirlo sono quelle arrivate dalla Nations League. Più diffusamente c’è un Cristiano Ronaldo da sogno che sfonda il muro dei 100 gol con la maglia del Portogallo oltre a un Dejan Kulusevski incoronato dallo stesso CR7 dopo la sfida con la Svezia: "Segneremo tanti gol insiem"». Ci sono soprattutto le certezze dei suoi difensori: Leonardo Bonucci in campo per 90’ (sia contro Bosnia che in Olanda) non fa notizia, rivedere però Giorgio Chiellini e Merih Demiral disputare una partita intera è un po’ come registrare due nuovi acquisti che già così possono sistemare la difesa.