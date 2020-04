Corriere Torino: "Bentancur, un colpo in leasing"

L'edizione odierna del Corriere di Torino titola nella sezione sportiva: "Bentancur, un colpo in leasing". La storia legata all’acquisto di Rodrigo Bentancur da parte della Juve è di quelle tanto complesse quanto forse irripetibili. Tutto nasce dalla fuga di Carlos Tevez al Boca Juniors, in cambio di 6,5 milioni di euro subito rigirati al club argentino in cambio del prestito biennale della meteora Guido Vadalà (3,5 milioni) e dell’opzione da un milione di euro l’una per Franco Cristaldo, Andrés Cubas e appunto Bentancur. L’unica opzione a essere esercitata dalla Juve è stata proprio quella per il centrocampista argentino, poi acquistato nel 2017 per altri 9,5 milioni di euro, qualche bonus e il 50% sulla futura rivendita da rigirare al Boca. Ed ora per abbassare quella percentuale la Juventus è ricorsa ad un leasing: due milioni all'anno fino al 2026, a fronte di una diminuzione annuale della percentuale da riconoscere al Boca di circa il 10%.