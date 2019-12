Corriere Torino: "Berenguer, l’uomo in più del Toro"

Il Corriere Torino in prima pagina, parla di calcio e del momento dei granata guidati da Walter Mazzarri. "Berenguer, l’uomo in più del Toro" scrive il quotidiano, di spalla. È di Pamplona, la città nota per la corsa dei tori. E lui come un toro si sta comportando in queste settimane, giocando d’istinto. Alex Berenguer sta conquistando tutti con la maglia del Torino.