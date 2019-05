Corriere Torino: "Blitz Juve per Pogba"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna del Corriere di Torino, titola, in taglio basso: "Blitz della Juve a Londra per Pogba". Secondo il quotidiano la Juventus vuole Paul Pogba o Sergej Milinkovic Savic per la mediana bianconera. Così nella giornata di ieri il ds Fabio Paratici avrebbe provato un blitz londinese per sondare il terreno con il centrocampista francese, che avrebbe risposto: "Con i bianconeri sono in famiglia". Si tenta dunque il grande ritorno in casa Juventus, in attesa di ufficializzare chi sarà il tecnico della prossima stagione sulla panchina bianconera.