Corriere Torino, Bonucci alla Juve: "Serve di più ma da parte di tutti"

Leonardo Bonucci, difensore e capitano della Juve, ha parlato dopo l'1-1 in Coppa Italia con il Milan. "Serve di più ma da parte di tutti" le parole riportate dal Corriere Torino in edicola oggi. "Abbiamo segnato nel finale un gol importante, fuori casa. Ma non possiamo accontentarci - spiega LB19 al termine della sfida -. Una squadra come la nostra non può concedere tanto al Milan e poi essere costretta a recuperare. Ci dobbiamo compattare. Siamo in corsa su tutti gli obiettivi ma serve qualcosa da parte di tutti".