Nelle pagine interne del Corriere Torino si parla di Juve e di calciomercato. "Borussia e Juve ancora divisi da 12 milioni per Emre Can" scrive il quotidiano torinese in riferimento alla trattativa tra Juventus e BVB per Emre Can. L'Everton aveva offerto 30 milioni ma Can non vuole 'tradire' la sua ex squadra, il Liverpool. Il Borussia Dortmund forza la mano con un’offerta al ribasso non superiore a 18 milioni di euro, mentre la Juve è pronta anche ad aprire al prestito per alzare il più possibile l’incasso.