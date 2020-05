Corriere Torino: "C’è una Juve in sospeso"

Il Corriere Torino dedica spazio al movimento del calcio femminile. "C’è una Juve in sospeso" scrive il quotidiano torinese a pagina 12. Le Women sono l’unica squadra femminile al lavoro in Italia (il discorso si può allargare anche al mondo maschile, per quel che riguarda serie C, Primavera e forse non soltanto) ma il campionato di A non ha alcuna notizia riguardo la ripartenza, ostaggio anche del nodo del professionismo.