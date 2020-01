© foto di stefano tedeschi

Titolo in prima pagina sul Corriere di Torino che recita: "Campione d’inverno: la Juve allunga". Fa tutto in fretta la Juve e, ancora di più, Merih Demiral: parte tostissimo, segna il gol del vantaggio in spaccata e poi si rompe, stropicciandosi il ginocchio sinistro, con innaturale movimento. Morale: in dieci minuti i bianconeri saltano davanti sul 2-0, con il colpo del turco e il rigore di Cristiano Ronaldo, ma in poco più di un quarto d’ora la partita del difensore è già finita. A tarda sera, il bollettino parla di distorsione al ginocchio con attesa per il check-up dei legamenti, tra oggi e domani. Ma la Juventus porta a casa i tre punti e il titolo di campione d'inverno.