Corriere Torino: "Chiuso in casa, esercizi con pesi e corda. Lo strano compleanno di Baselli"

"Chiuso in casa, esercizi con pesi e corda. Lo strano (28º) compleanno di Baselli": così il Corriere Torino sulle ultime in casa granata. Il compleanno ai tempi del virus non è proprio il massimo e non è stato certo il compleanno dei sogni per Baselli. Il Torino, tuttavia, tramite il proprio staff di preparatori atletici si prenderà cura della condizione fisica di Baselli e di tutti i compagni nell’unico modo possibile: l’assegnazione giornaliera di programmi di lavoro da eseguire in casa.