Corriere Torino: "Cristiano Ronaldo: compie due anni il suo gol più bello"

Il Corriere Torino dedica un titolo in prima pagina a CR7 e al suo gol contro la Juve, in rovesciata: "Cristiano Ronaldo: compie due anni il suo gol più bello". L'arrivo in bianconero, strano a dirsi, iniziò proprio in quel momento, con la standing ovation dell'Allianz Stadium, allora pubblico rivale. Juve-Real 0-3: quella che rimarrà nella storia del calcio per la rovesciata di Ronaldo.