Corriere Torino: "Da Pjanic a Sarri, il calo di tensione azzera la Juve"

"Da Pjanic a Sarri, il calo di tensione azzera la Juve" scrive il Corriere Torino analizzando il ko dei bianconeri in casa del Cagliari. La Juve finisce come aveva iniziato, ovvero senza Maurizio Sarri in panchina. Il tecnico bianconero è stato ammonito nel primo tempo della partita contro il Cagliari e salterà per squalifica l’ultima gara di campionato contro la Roma. In nove stagioni, primo ko dopo lo scudetto.