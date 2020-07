Corriere Torino: "Doppio Ronaldo, la Juve vede lo Scudetto"

Sulla prima pagina del Corriere Torino c'è spazio anche per la vittoria della Juve sulla Lazio. "Doppio Ronaldo, la Juve vede lo Scudetto" scrive il quotidiano in edicola stamani. Un primo tempo di giropalla, una ripresa a tutta velocità. A tutto Dybala. L’argentino si scatena e la Juve passa prima su rigore poi in contropiede, con una doppietta di Ronaldo (ora capocannoniere ma anche a un solo gol dal primato di Borel: 31 reti nella Juve nel 1934). E se l’Inter domani non vince, giovedì è il primo match point scudetto.