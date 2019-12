Corriere Torino: "Douglas Costa...ma quanto?"

"Douglas Costa...ma quanto?": questo l'interrogativo del Corriere Torino nella sua sezione sportiva. Il brasiliano è tornato ad allenarsi in gruppo e dovrebbe essere convocato per la sfida contro l'Udinese. Douglas Costa è stato più giorni in infermeria che in campo: ben 233 quelli passati lontani dal rettangolo di gioco. In questa stagione solo sette presenze, 261 minuti in totale. Troppo pochi, paragonati ai 46 milioni di euro investiti dalla Juve per strapparlo al Bayern Monaco.