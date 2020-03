Corriere Torino: "Dybala rispettoso, si allena e cura a casa. Il fratello in isolamento"

"Dybala rispettoso, si allena e cura a casa. Il fratello in Argentina finisce in isolamento": così il Corriere Torino a pagina 21 quest'oggi. L’attaccante argentino positivo al tampone ma sta bene e sta rispettando la quarantena nella sua abitazione di Torino con la fidanzata. Il fratello Gustavo e la fidanzata invece, in Argentina, sono stati trasportati in isolamento in un ospedale di Cordoba dopo aver infranto la quarantena di 14 giorni imposta dal governo argentino.