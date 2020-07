Corriere Torino: "È festa Juve! Ma Dybala e De Ligt preoccupano"

"È festa Juve! Ma Dybala e De Ligt preoccupano" titola il Corriere Torino parlando della vittoria dello Scudetto della Juventus e non solo. Partita non semplicissima contro la Sampdoria. Cristiano Ronaldo la sblocca nel recupero del primo tempo e nella ripresa è decisivo sul 2-0 firmato da Bernardeschi. Non solo gioie, però, in casa Juventus: in prospettiva Champions va infatti valutato il problema muscolare alla coscia che ieri ha messo subito fuori causa Dybala. Sostituito nella ripresa pure De Ligt. E in infermeria ci sono già Chiellini e Douglas Costa.