© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Torino oggi in edicola titola sui granata: "Ecco il Gallo! Il Toro ritrova il suo capitano". Vola Andrea Belotti. Lo ha fatto in mongolfiera per salutare Marrakech in compagnia della sua amata Giorgia Duro, ha scelto il Marocco per rigenerarsi durante questi giorni di vacanze. Il 2019 è stato un anno intenso, concluso forse non come avrebbe voluto, tra l’infortunio all’addome patito contro l’Inter e la sconfitta con la Spal. Ma è stato l’anno che lo ha visto tornare ad alzare la cresta con grande continuità.