"Emerson Palmieri, una freccia per la fascia": così il Corriere Torino sul mercato della Juventus. Paratici tratta con il Chelsea per il terzino di proprietà dei Blues ma l'affare non è semplice. La Juve ha bisogno di un terzino sinistro per completare la batteria di laterali difensivi: prende quota l'ipotesi di un ritorno anticipato di Pellegrini, ora in prestito al Cagliari.