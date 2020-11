Corriere Torino esalta Lukic: "Giampaolo lo ha trasformato, ora è decisivo e pronto ad esplodere"

vedi letture

Una reazione da Toro. Con fede, come sottolinea Giampaolo. Vittoria per 2-1 in casa del Genoa nel recupero della 3ª giornata. Vittoria grazie anche a Lukic, esaltato dal Corriere Torino: "Giampaolo lo ha trasformato, ora è decisivo e pronto ad esplodere". Trasformato da Marco Giampaolo come trequartista, il 23enne serbo si è riscoperto decisivo. Al Ferraris ha messo la partita sui binari giusti per il Toro al decimo del primo tempo, segnando il terzo gol in tre partite consecutive, dopo quelli con Sassuolo e Lazio: un piccolo record, perché nessun giocatore straniero ci era riuscito nella storia del Torino. Giampaolo ha capito che il ragazzo ha gamba, intelligenza e qualità per giocare dietro le punte. Dà l’impressione di essere un giocatore in piena esplosione: i tre gol segnati quest’anno sono tanti quanti quelli realizzati da lui negli ultimi tre campionati.