Corriere Torino: "Escluse fratture per Lyanco e Nkoulou"

"Escluse fratture per Lyanco e Nkoulou": così il Corriere Torino a pagina 21. Allarme rientrato in casa granata dopo i problemi accusati dai due difensori del Toro. I due difensori, ko dopo il match con la Samp, sono stati sottoposti a degli esami per controllare i problemi rispettivamente di naso e viso. Per entrambi non dovrebbero esserci fratture, ma solo delle contusioni.