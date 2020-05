Corriere Torino: "Filadelfia e Continassa, allenamenti individuali"

"Filadelfia e Continassa, allenamenti individuali", titola il Corriere di Torino. La fase due del calcio è cominciata. Anche Juventus e Torino hanno potuto quindi riprogrammare l’attività dopo il cambio di rotta a livello governativo, con la possibilità di organizzare allenamenti individuali all’interno degli impianti anche per gli sport di squadra. Tra domani e mercoledì riapriranno le porte dello Juventus Training Center. Ma non per tutti, solo per quei calciatori che sono rimasti in Italia durante questa fase di emergenza sanitaria. Più snella la situazione per la fase due in casa Toro. Tutti i calciatori agli ordini di Moreno Longo sono in Italia. Le porte del Filadelfia potrebbero riaprirsi tra giovedì e venerdì, gli allenamenti individuali verrebbero condotti secondo dei turni che vedranno tre calciatori alla volta impegnati su ognuno dei due campi all’interno della struttura.