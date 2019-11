© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna del Corriere di Torino titola sul settore giovanile granata: "Generazione di fenomeni". Ventisei punti raccolti su trenta in dieci partite di campionato. Vola l’Under 15 del Torino, fiore all’occhiello di un settore giovanile che è tra i migliori degli ultimi anni in Italia per risultati e produzione di giocatori. Chi è addentro al mondo giovanile granata racconta che da tempo non si vedeva un’annata forte come quella della leva 2005, forse superiore anche a quella dei 2000 targata Millico e Rauti. La società lavora da anni in questa direzione, guardando ai giovani, come dimostra il fatto che in Serie A, B e C ci sono oggi una cinquantina di giocatori sfornati dal vivaio granata. E in prima squadra ci sono Parigini, Edera e Millico. Sono i primi risultati tangibili dopo il fallimento del 2005, stesso anno di nascita della nuova generazione di talenti granata. Forse è un segno del destino.