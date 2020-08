Corriere Torino: "Higuain e Khedira, i due casi Juve"

vedi letture

"Higuain e Khedira, i due casi Juve", titola il Corriere di Torino. Non è che la Juve sia ferma, non lo è mai stata e non comincerà proprio in questa complicata estate. È che c’è traffico. Soprattutto in uscita. Abbastanza rapida, ma non semplice, la strada che ha visto scendere al primo svincolo Blaise Matuidi per esempio. Ma per quel che riguarda gli altri casi di esuberi eccellenti, Sami Khedira e Gonzalo Higuain, c’è una serie infinita di ostacoli che rallenta la marcia del club bianconero fino a creare un ingorgo. Specialmente sapendo che il viaggio intrapreso è davvero molto lungo: perché ci sono anche tante trattative in uscita da sbloccare quanto prima per foraggiare il mercato in entrata, sempre che non si riesca a unire le due situazioni con degli scambi o con altre formule creative.