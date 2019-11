© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Torino oggi in edicola dedica spazio al numero 21 bianconero, tornato centrale nel progetto tattico di mister Sarri: "Higuain, parte seconda". Tutti utili, nessuno indispensabile. La massima, piuttosto gettonata in ambito lavorativo, non si addice ad alcuni calciatori della Juventus. È il caso di Cristiano Ronaldo e di Pjanic, ma questo si sapeva bene pure la stagione passata. È il caso di Higuain, anche se pochi in estate, dopo il rientro dell’argentino alla base con l’etichetta di esubero, erano pronti a scommetterci qualche spicciolo. E invece no. C’è un Gonzalo nuovo, alla Juve. Un elemento più unico di Ronaldo e Dybala, che dal punto di vista tattico hanno caratteristiche simili.