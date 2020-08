Corriere Torino: "Iago Falque e Segre, i colpi Toro fatti in casa"

Nella sezione sportiva del Corriere Torino c'è spazio anche per le ultime vicende di casa Toro. "Iago Falque e Segre, i colpi Toro fatti in casa" scrive il quotidiano a pagina 10. Dopo aver chiuso tre acquisti in una settimana, il Torino si chiede se altri rinforzi non possano essere già in casa. L'attaccante spagnolo e l’interno di centrocampo riscattato dal Chievo stanno conquistando Giampaolo.