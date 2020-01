Sul Corriere Torino c'è spazio per le ultime vicende in casa granata. "Il derby di Belotti" scrive il quotidiano, in riferimento alla sfida tra Torino e Atalanta, un match speciale per il capitano del Toro che non ha mai segnato contro l'Atalanta che lo scartò. "L’essere scartato dall’Atalanta mi ha fatto male, ovviamente. Per fortuna poi è arrivato l’AlbinoLeffe: da allora mi sono sempre concentrato nel dare il meglio" raccontava un po' di tempo fa il Gallo.