Corriere Torino: "Il nuovo quadrilatero della Juventus"

"Il nuovo quadrilatero della Juventus", titola il Corriere di Torino oggi in edicola. Un poker di assi sul tavolo del mercato. In questo caso però "assi" sono le linee rette. Delle corsie preferenziali. La Juventus ne ha 4 che portano a Barcellona, Parigi, Londra (sponda Chelsea) e Roma (sponda giallorossa). Arthur in bianconero, Pjanic e De Sciglio in blaugrana: c'è ottimismo sull'asse che porta a Barcellona. Meno su quello londinese, con Jorginho alternativa ad Arthur ed Emerson Palmieri ancora non in cima alla lista della spesa. Poi c'è Roma: il grande obiettivo della Juve è Nicolò Zaniolo ma l’idea di uno scambio con Federico Bernardeschi non scalda la Roma. Ed infine Parigi: tanti nomi, tra cui Meunier e Kurzawa. Ma ci sarà tempo per tutto.