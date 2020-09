Corriere Torino: "Il ritorno di Morata che si divertiva con paintball, go kart e pizza"

Sul Corriere Torino spazio al ritorno di Alvaro Morata alla Juventus. "Il ritorno di Morata che a Torino si divertiva con paintball, go kart e pizza" scrive il quotidiano nella sua sezione sportiva. La Juve non aveva più tempo né voglia di attendere Edin Dzeko, bloccato dall’impasse tra Arek Milik e la Roma. E così ha accelerato per Alvaro. Oltre alla passione per la pizza margherita con la burrata, aveva quella per il paintball e per i go-kart. Nel 2016 scrisse: "Mi sentirò per sempre juventino".