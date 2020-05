Corriere Torino: "Il tempo di CRonaldo"

"Il tempo di CRonaldo" è il titolo del Corriere di Torino in apertura di sezione sportiva. Manca poco. Poi anche Cristiano Ronaldo potrà tornare a calcare il terreno di uno dei quattro campi dello Juventus Training Center. Le due settimane di quarantena del fuoriclasse portoghese stanno scivolando via in fretta, se Miralem Pjanic aveva anticipato tutti rientrando alla base domenica 19 aprile e potendo così essere a disposizione già dall’inizio della scorsa settimana, ecco che CR7 è stato in ogni caso il primo a tornare a Torino tra gli altri dieci bianconeri all’estero. Tra lunedì e martedì prossimo può quindi partire per la seconda volta la sua seconda stagione in bianconero: prima le visite mediche e tutti i test necessari, poi la ripresa degli allenamenti.