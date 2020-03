Corriere Torino: "Il Toro di Moreno Longo non si ferma"

"Il Toro non si ferma" scrive il Corriere Torino nella sua sezione sportiva a pagina 17. I granata vanno avanti, con le dovute precauzioni del caso. Doppio allenamento al Fila per i granata. E se oggi non arrivano segnali contrari si continua con il lavoro: il tecnico Moreno Longo sfrutta la pausa per una specie di secondo ritiro.