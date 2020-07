Corriere Torino: "Il Toro è salvo Longo: 'Non era un obiettivo così scontato'"

vedi letture

Sulla prima pagina del Corriere Torino c'è spazio anche per le ultime vicende in casa granata. "Il Toro è salvo Longo: 'Non era un obiettivo così scontato'" scrive il quotidiano. Grazie alla vittoria del Bologna sul Lecce, al Torino è bastato un pari a Ferrara per chiudere il discorso salvezza. Solo 1-1 contro la SPAL, ultima: in gol Verdi e poi il pari di D'Alessandro.