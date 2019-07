Corriere Torino: "Il Toro funziona, segna e poi studia"

© foto di WilMan

Nella prima pagina odierna del Corriere Torino trova spazio anche la squadra di Mazzarri, reduce dalla prima amichevole della stagione: Il Toro funziona, segna e poi studia. Diciotto gol contro Bormiese, quindi tutti in hotel a vedere il 3-0 del Debrecen", ovvero il club che probabilmente segnerà il debutto stagionale europeo dei granata in Europa League. Nelle pagine interne qualche dettaglio in più: "Il Toro carica. Berenguer a firmare il primo gol della stagione".